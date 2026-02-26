Haití destina fondo para reforzar seguridad frontera

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe.- EFE

La Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití (CSC/CA) aprobó un contrato por valor de unos 542 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera con la República Dominicana, según informaron este miércoles fuentes periodísticas.

El contrato fue firmado entre diferentes ministerios del país y las empresas Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, informó el diario local 'Le Nouvelliste'.

De acuerdo con el periódico, este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la frontera, que comparte con la República Dominicana, además de, optimizar los ingresos fiscales y aduaneros, y aumentar la capacidad del Estado para combatir eficazmente la delincuencia transnacional, el fraude fiscal y el contrabando.

En detalle, el contrato tiene un valor de 542,634,238 dólares y una duración de diez años, en los que se incluyen dos años de implementación y ocho años de operación.

También, se prevé el uso de equipos de vigilancia satelital, drones, escáneres y helicópteros para reforzar la seguridad fronteriza.

Además, los planes prevén la instalación de escáneres móviles de carga y contenedores en los puertos marítimos de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano (norte) y Saint-Louis-du-Sud (suroeste), así como en los pasos fronterizos de Malpasse (sur), Belladère (centro) y Ouanaminthe (norte).

Este miércoles en declaraciones a 'Le Nouvelliste', el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, señaló que la primera responsabilidad de su país es controlar la frontera.