¿Cuál es el apuro? La urgencia de devolverles la infancia

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La infancia debería ser un territorio sagrado de juegos, asombro y descubrimiento pausado. Sin embargo, caminamos por una era donde esa frontera parece desdibujarse bajo una presión cultural que no da tregua.

Hoy, más que nunca, vemos a niños y niñas actuando, vistiendo y consumiendo contenidos que pertenecen exclusivamente al mundo adulto. Como sociedad, debemos detenernos y observar las "cicatrices invisibles" que la hipersexualización está dejando en el tejido emocional de las nuevas generaciones.

La hipersexualización no es un concepto abstracto; es la imposición de una carga erótica y estética en menores que aún no cuentan con la madurez cognitiva para procesarla. En América Latina, este fenómeno ha cobrado matices alarmantes.

Según estudios regionales sobre el impacto de los medios, se estima que las niñas en países latinos comienzan a experimentar una preocupación por su imagen corporal y el uso de cosméticos entre los 6 y 9 años, una edad en la que el juego simbólico debería ser la prioridad absoluta.

Estamos valorando a nuestros hijos por su capacidad de resultar "atractivos" bajo estándares adultos, desplazando su curiosidad natural por una pose de catálogo.

¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta está en la cotidianidad. Se filtra en la elección de un vestuario con cortes sugerentes o tacones que limitan el movimiento de una niña en el parque; se hace presente en las coreografías de ritmos urbanos con letras explícitas que los pequeños repiten por imitación, y se consolida en el uso de filtros de redes sociales que "corrigen" rostros infantiles para ajustarlos a un canon de belleza inexistente.

Un ejemplo doloroso es ver cómo en las festividades escolares, el disfraz o el uniforme se reemplaza por atuendos que emulan a estrellas del pop, transformando una actividad pedagógica en una pasarela de madurez forzada.

El impacto emocional de este fenómeno es profundo. Cuando un niño aprende que su valor reside en su apariencia, su identidad se construye sobre cimientos de cristal. En las niñas, esto suele derivar en la "objetivación": la creencia de que su cuerpo es un objeto para el consumo ajeno, lo que aumenta el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y una insatisfacción crónica.

En los niños, la hipersexualización fomenta una masculinidad distorsionada, empujándolos a roles de dominación precoz que fracturan la empatía y la posibilidad de construir relaciones sanas y equitativas en el futuro.

Las estadísticas en la región sugieren que la exposición temprana a contenidos sexualizados en plataformas digitales está vinculada a un inicio más precoz de la actividad sexual, muchas veces sin las herramientas emocionales para establecer límites. Esto no es un síntoma de "modernidad", es una vulnerabilidad impuesta.

Frente a esto, la pregunta que debemos hacernos como padres y educadores es simple: ¿Cuál es el apuro?

Evitar la hipersexualización no significa prohibir el mundo, es proteger los tiempos. Significa elegir ropa que permita correr y ensuciarse las manos; significa ser filtros conscientes de la música y los videos que entran a casa; y, sobre todo, significa validar a nuestros hijos por su bondad, su esfuerzo y su creatividad, no por su parecido a un modelo de revista.

La próxima vez que sientas el impulso de celebrar a tu hijo bailando reguetón con movimientos de adulto porque "se ve gracioso", o a tu hija vestida como una mujer pequeña porque "es lindo", recuerda que la niñez es un proceso que no tiene retorno.

Al vestirlos de adultos, los dejamos huérfanos de su propia inocencia. Respetemos su ritmo. Protejamos su paz. Por encima de todo, ¡dejémoslos ser niños!