Jueza a favor mantener el TPS haitianos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Washington. AP.

Una jueza federal se negó ayer, jueves, a suspender el fallo que le impide al gobierno de Trump poner fin a las protecciones migratorias temporales para haitianos que viven en Estados Unidos.

Durante la audiencia en Washington, la jueza de distrito Ana Reyes también abordó las amenazas que había recibido desde esa decisión del 2 de febrero. Leyó directamente correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, con lenguaje soez, que pedían su muerte. Reyes señaló que hoy en día es común que los jueces reciban ese tipo de mensajes. Cerró la audiencia afirmando que no se dejarán intimidar.