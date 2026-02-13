Tres meses de prisión contra acusado de matar a su expareja en Los Girasoles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Amauris Polanco Herrera, imputado en la muerte de su expareja en Los Girasoles, Distrito Nacional.

Herrera, de 22 años, es señalado como el presunto autor de la muerte de Noemí Suárez Marte, de 20 años, quien falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región orbitaria izquierda, según certificación del acta de levantamiento de cadáver.

La medida será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones.

Tras darse a conocer la medida María Magdalena Marte, madre de la víctima, expresó lo siguiente.

“Yo creo en Dios y confío en la magistrada y en lo que ella haga”, dijo.

Mientras, que el abogado de la familia de la víctima, Cristian Alicea, explicó que la decisión del tribunal se debe “por la gravedad de los hechos, la medida es idónea, no hay presupuesto ni habrá presupuesto para que este joven esté en la calle”.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando agentes policiales fueron alertados sobre una persona fallecida por herida de bala en el interior de una residencia ubicada en la calle Mirador, del referido sector.

Las investigaciones establecen que el agresor se presentó a la vivienda de la víctima alrededor de las 8:30 a.m., alegando que llevaba una computadora para la joven. Una vez en el interior del inmueble, se produjo el disparo que le ocasionó la muerte. Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida a bordo de un vehículo.

Polanco Herrera fue arrestado en flagrante delito, ocupándosele la pistola marca EKOL, modelo Jackal Dual Compact, calibre 9mm, la cual portaba de manera ilegal y fue utilizada para cometer el crimen.

Además, se le ocupó el vehículo KIA, modelo Niro LX, azul, placa G721900, así como dos teléfonos celulares.

En la escena del hecho, técnicos de la Policía Científica recolectaron un casquillo calibre 9mm, como parte de las evidencias levantadas.