Radio vs. Podcast: ¿Cuál es la diferencia entre ambos?

La radio continúa siendo un medio de información por excelencia, elegido por miles de dominicanos especialmente en las mañanas, a la hora de trasladarse a sus trabajos, llevar al niño a la escuela o simplemente desplazarse hacia otro lugar.

Programas interactivos, noticias en tiempo real, música y comentarios mantienen que se encuentran en la palestra cautivan a una audiencia que valora la cercanía con el público.

Pero un nuevo fenómeno ha acaparado la atención de ese tagged, ya que, con los podcasts, han ganado terreno, sobre todo entre los jóvenes y adultos digitales.

Plataformas como YouTube, Spotify y Patreon han impulsado este formato que permite escuchar contenido cuando y donde se quiera, sin horarios fijos.

Dentro de los temas que se debaten están el entretenimiento, historias reales, crecimiento personal, política y farándula, entre otros.

Estas son cinco diferencias entre ambos medios según el portal web Spotify:

1. Todo lo que se hace en la radio en vivo está cronometrado hasta el mínimo segundo.

Mientras, que en los podcasts no es necesario, porque nadie te controla tu tiempo.

2. La señal de la radio es local, con restricciones legales, geográficas y tecnológicas debido a su medio de transmisión.

El pódcast es internacional, con muy pocas restricciones.

3. La radio se destaca por ofrecer mayormente entretenimiento e información del momento.

Los podcasts ofrecen además, contenidos temáticos más especializados que inspiran, educan y añaden un valor específico.

4. En la radio el conductor del programa es la atracción principal para el oyente.

En el pódcast además de esto, los títulos y la temática específica de cada capítulo son un gancho clave que atrae al que escucha.

5. La radio se escucha por segmentos. El conductor del programa, a menudo no sabe cuando llega un nuevo oyente y tiene que limitarse a segmentos de cinco minutos.

Los que escuchan podcasts comienzan siempre al principio y según los estudios, escuchan casi siempre todo el contenido.

6. La radio en vivo no se puede editar después de que se ha transmitido. Cualquier error que se comete es irreversible.

Los podcasts se graban y cuando se cometen errores se vuelven a grabar y la mayoría se editan. Si se te pasa un error mayor después de publicado, (aunque no es recomendable) lo puedes corregir, editar y republicarlo.