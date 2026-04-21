Muertos y desplazados por choques de bandas en Haití

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Puerto Príncipe.- EFE

Un número indeterminado de muertos, heridos y cientos de desplazados es el resultado de enfrentamientos entre bandas armadas en la zona de Plaine du Cul de Sac (Llanura del callejón sin salida), al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, sin presencia de la Policía Nacional de ese país.

Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales. La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales. La prensa local precisó que empresas que operan en la zona se han visto obligadas a mantener sus puertas cerradas este lunes.

En la zona de los conflictos se encuentran empresas como Brasserie Sejourné, Brasserie La Couronne y MSC Trading, instituciones privadas que pueden ser una fuente de ingresos para las bandas armadas, siempre en busca de regiones con potencial económico. Esta zona de conflicto se encuentra cerca del aeropuerto Toussaint Louverture, cerrado al tráfico internacional, y donde solo opera Sunrise Airways, que ofrece vuelos domésticos.

Chad con más tropas.-

Chad anunció este lunes que planea desplegar en Haití 1,500 efectivos para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) impulsada por la ONU, que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) para hacer frente a la violencia en el país caribeño.

“El Estado de Chad contribuirá a esta fuerza con dos batallones de 750 efectivos cada uno, lo que supone un total de 1,500 hombres. Ya se ha desplegado un contingente de 400 hombres en Haití”, dijo el presidente de Chad, mariscal Mahamat Idriss Déby Itno, en un mensaje. v