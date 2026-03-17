Secuestran a dos periodistas en Haití: qué pide la AJH y lo que se sabe del caso

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La Asociación de Periodistas Haitianos (AJH) exigió la liberación inmediata e incondicional de los dos periodistas, Junior Célestin, de Radio Megastar, y Osnel Espérance, de Radio Uni FM, secuestrados en el centro de Puerto Príncipe por bandas armadas que controlan la zona.

Asimismo, llamó a los secuestradores a respetar su integridad física y moral, al tiempo de recordar que los periodistas ejercen una profesión "esencial" para la democracia y que en ningún caso deben ser objeto de ataques.

La AJH también condenó el ataque perpetrado la semana pasada contra el domicilio del presidente y director general de Radio Télé Kiskeya.

"La asociación insta a las autoridades competentes y a las fuerzas del orden a que adopten todas las medidas necesarias para localizar rápidamente a los periodistas secuestrados y a que tomen disposiciones para mejorar las condiciones de seguridad", prosigue el comunicado.

Los periodistas fueron secuestrados el viernes pasado por individuos armados, no lejos del estadio de fútbol Sylvio Cator, mientras realizaban un reportaje en la zona, y hasta este lunes sus familias no tenían noticias de ellos. En redes sociales persisten rumores de que los periodistas habrían sido asesinados.

Los medios de comunicación y los periodistas se encuentran entre las primeras víctimas de la crisis de seguridad que persiste en este país caribeño desde al menos 2018. Varios medios han perdido sus locales tras ser incendiados, sin contar aquellos que se ven obligados a trasladarse.

Debido al deterioro de la situación de seguridad, se impone la autorización expresa de las bandas armadas a todos los periodistas que deseen trabajar en sus zonas de control.

Desde 2018, al menos 15 periodistas han sido asesinados en Haití, ya sea a manos de la Policía Nacional o de las bandas armadas, mientras que otros han sido secuestrados por las pandillas que controlan al menos el 90 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe.