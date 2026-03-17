Reunión entre autoridades de República Dominicana y EE.UU. sobre Haití: ¿qué temas trataron y a qué acuerdos llegaron?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Será a partir del próximo 1 de abril cuando se desplegarán en Haití los primeros 5,500 miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas, con el objetivo de lograr la paz y el control del vecino país.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, quien indicó que Estados Unidos es un actor principal en todo el proceso de despliegue de esa fuerza.

“Las fuerzas que vienen ahora, el primer batallón que va a llegar a partir del primero de abril, se va a entrenar y se está entrenando, que son del país Chad; esas fuerzas chadianas están entrenándose en Estados Unidos ahora mismo”, manifestó el canciller dominicano tras sostener en Dajabón una reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Haití y de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

Señaló: “Todo ese proceso vino en la última resolución que se aprobó el 30 de septiembre del año pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual transformó la misión multinacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana en una fuerza de supresión de pandillas”.

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De igual forma, el diplomático agregó que la fuerza keniana se irá retirando de Haití de manera paulatina y gradual. “No van a salir inmediatamente, sino darle un tiempo para que la nueva fuerza llegue, pueda entonces familiarizarse y tomar las posiciones del lugar”, explicó.

Al ser preguntado sobre el reforzamiento de la frontera dominico-haitiana por parte de las autoridades, a fin de evitar situaciones tras el despliegue, Álvarez precisó: “Nosotros esperamos que con la llegada de esta fuerza exista una mayor orden y procesos de regularizar el comercio de ambos lados de la frontera. Así que nosotros esperamos que esto haga mejorar, a lo largo de la frontera, la situación actual, que sabemos que no hay un interlocutor claro del lado haitiano hasta ahora, por la situación imperante en ese país; esperamos que eso vaya a mejorar. Así que tanto el comercio como todo lo que se relaciona a la frontera esperamos que se vaya regularizando lo más pronto posible”.