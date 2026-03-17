Secuestran a dos periodistas en Haití

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PUERTO PRÍNCIPE, Haití. AP

Las familias de dos periodistas haitianos cuya desaparición se reportó como un secuestro la semana pasada suplicaron el lunes que se les brinde información sobre ellos, cuando muchos temen que las pandillas los hayan matado.

Junior Célestin, de Radio Television Megastar, y Osnel Espérance, de Radio Uni FM, estaban cubriendo información en el centro de Puerto Príncipe el viernes cuando fueron llevados contra su voluntad, según Radio Uni FM.

La zona está en gran medida controlada por una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm.

Arresto de legislador

La Policía Nacional de Haití arrestó al legislador Arnel Belizaire, quien enfrenta cargos que incluyen financiamiento del terrorismo y conspiración contra la seguridad del Estado.

Se trata del arresto más reciente de Belizaire en un país donde durante mucho tiempo poderosas figuras políticas han operado con impunidad. Algunas han sido vinculadas con el financiamiento y el apoyo a pandillas.

La Policía Nacional de Haití hizo el anuncio el domingo por la noche, poniendo fin a la búsqueda del legislador, quien fue acusado por primera vez hace alrededor de dos meses.