Hija de dominicano ocupará puesto en el Congreso de EEUU

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Nueva York.- EFE

La Cámara de Representantes de EE.UU. tendrá una nueva integrante, latina y demócrata, luego de que Analilia Mejia ganara el jueves una elección especial en Nueva Jersey para reemplazar en el Congreso a la actual gobernadora de ese estado, Mikie Sherrill.

Sherrill renunció como representante del undécimo distrito congresional tras ganar las elecciones de noviembre, sustituyendo al demócrata Phil Murphy. Mejia, de madre colombiana y padre dominicano, y que ayudó a dirigir la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2020, derrotó al republicano Joe Hathawa, un resultado que se conoció minutos después del cierre de las urnas. La nueva congresista completará los ocho meses que le restaban a Sherrill en la Cámara de Representantes y en noviembre aspirará al escaño para los próximos dos años. Dado el porcentaje alto de demócratas en el distrito, se espera que revalide sin problemas. Mejia es directora ejecutiva de la Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey, una ONG que impulsó una exitosa campaña para establecer un salario mínimo de 15 dólares. También ayudó a dirigir Popular Democracy.