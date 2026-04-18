Aportes de los animales a la vida humana

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Lo prometido es deuda. De seguro amigo lector, habrá tenido Ud. la experiencia de ver una persona de campo lleno de alegría y satisfacción porque la potranca le parió dos hermosos ejemplares convirtiéndose en toda una señora Yegua. Que la hermosa novilla parió una bella parejita transformándose en una elegante señora vaca. Que la traviesa marranita amaneció con seis nuevos acompañantes y pasó a ser la señora Cerda. Que la pollona ya sacó del cascaron a diez tiernos y bellos pollitos convirtiéndose en la mamá gallina. Cada uno de estos actos reproductivos conllevan grandes aportes a la vida, por ello para el campesino en primer lugar y, en general para todos los humanos, viene a ser parte de una larga sumatoria que requiere la existencia para alimentarnos, sostenernos, contribuir en el mantenimiento o recuperación de la salud física y mental, así como también en el equilibrio biológico. Aunque en ocasiones no sean del todo valorados, los animales desempeñan un destacado papel en nuestras vidas. Contribuyen a la salud del planeta con la polinización de una amplia variedad de plantas. Algunas especies como las abejas, murciélagos, aves y mariposas cumplen con esa importante y necesaria actividad. Investigadores a nivel mundial concuerdan que: “sin estos relevantes aportes, la producción de alimentos se reduciría de manera significativa, afectando tanto la seguridad alimentaria, como la estabilidad de los ecosistemas”. Como podemos apreciar cada especie hace sus contribuciones: primates y elefantes ayudan a regenerar los bosques dispersando semillas en sus excrementos, favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas. Detengámonos en los beneficios que nos brindan animales de granja: vacas, cerdos, ovejas, cabras y conejos. Brindan compañía, mejoran la salud mental y aportan: carnes, pieles, lana, leche y sus derivados. De las vacas destacamos que, además de: leche, queso, mantequilla, yogurt, requesón, crema agria, suero de leche; nos aportan piel, utilizada para elaborar productos de marroquinería: maletas, bolsos, zapatos, correas, etc.

Cerdos: carne más consumida en el mundo (36%) Se considera que su versatilidad culinaria guarda relación con su alto consumo. Mientras que, la carne de pollo se sitúa en un 33% según la FAO. Aparte de su apreciada carne el cerdo se usa como materia prima en la elaboración de: insulina, válvulas cardíacas, gamuza para zapatos y ropa, gelatina, filtros de agua, aislamiento, caucho, anticongelantes, ceras para pisos, crayones, tizas, adhesivos y fertilizantes. Su manteca se usa en cremas, jabones, maquillaje, productos para hornear. Es conocida la técnica de emplear su piel para injertos en pacientes con quemaduras graves, con muy buenos resultados. Los perros también tienen una elevada trascendencia. Es considerado “el mejor amigo del hombre”, brindan apoyo emocional y compañía, facilitan rescates durante desastres naturales y guerras. Adyuvantes en terapia y apoyo a personas con discapacidades visuales, autismo y enfermedades crónicas. Detección de algunas enfermedades y drogas, pastoreo de ganado y en algunos países por su resistencia y velocidad son usados para tirar trineos.

También regulan el clima de manera indirecta, así, por ejemplo, los océanos se han convertido en uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, especies marinas como las ballenas, tiburones, nutrias y tortugas marinas son muy importantes en este proceso, impulsan el crecimiento del fitoplancton, conjunto de organismos microscópicos que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y producen el 50% del oxígeno atmosférico. En algunos países los animales aún tienen importante papel en el transporte de mercancías, tracción (arar la tierra), carga y traslado de personas. Los caballos, hermosos y eficientes nos permiten realizar estas tareas, además de poder jinetear sobre ellos con donaire.