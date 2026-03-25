De historia inspiradora a tragedia: el giro inesperado en el caso Dayton Webber

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Según las autoridades de Maryland, un jugador profesional de cornhole, que además es cuádruple amputado, ha sido acusado de disparar mortalmente a un pasajero que iba en el asiento delantero del coche que conducía durante una discusión.

Dayton James Webber, de 27 años, fue protagonista en 2023 de un reportaje de ESPN en el que se destacaba su historia de superación personal : montaba motocross, practicaba lucha libre y jugaba al fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole. Ese mismo año, escribió un ensayo para el programa Today sobre cómo llegó a ser un competidor profesional.

El domingo por la noche, fue arrestado y acusado de ser un fugitivo de la justicia por la policía del condado de Albemarle, Virginia, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Charles en un comunicado.

El condado de Charles está solicitando su extradición desde Virginia y ha declarado que será acusado de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y otros cargos relacionados.

El martes no estaba claro si Webber ya tenía abogado. Se dejaron mensajes a su madre para solicitar comentarios.

En un ensayo publicado en 2023 en el programa "Today" , Webber contó que los médicos le amputaron los brazos y las piernas cuando tenía 10 meses para salvarle la vida tras contraer una grave infección sanguínea. Según escribió, su equipo médico le dio solo un 3% de probabilidades de sobrevivir.

Webber llegó a ser jugador profesional de cornhole , un juego en el que los jugadores lanzan saquitos de frijoles a través de un agujero en un tablero de madera inclinado para sumar puntos. En el ensayo para el programa Today, contó que aprendió a agarrar el saquito por las esquinas y lanzarlo usando sus brazos amputados.

Tras el tiroteo en La Plata, Maryland, Webber detuvo el vehículo y pidió a dos pasajeros que iban en la parte trasera que ayudaran a sacar a la víctima, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Charles. Los testigos se negaron, salieron del coche y alertaron a los agentes de policía.

Según la oficina del sheriff, Webber huyó con la víctima aún dentro del auto. Dos horas después, un residente de Charlotte Hall, a unos 16 kilómetros de distancia, reportó el hallazgo de un cadáver en un jardín. Los agentes encontraron a la víctima, Bradrick Michael Wells, de 27 años y residente de Waldorf, quien fue declarado muerto en el lugar.

La Liga Estadounidense de Cornhole publicó un comunicado en su página de Facebook en el que afirma estar al tanto de las acusaciones que involucran a Webber, pero indicó que no haría comentarios sobre lo que denominó "una situación legal en curso" mientras el proceso judicial estuviera en marcha.