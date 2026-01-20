¿La IA le cumple el sueño a Donald Trump? El mandatario publicó una foto donde EE.UU. se apodera de Groenlandia

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la mañana de este martes una imagen, aparentemente generada con inteligencia artificial, en la que se le observa plantando una bandera estadounidense en territorio de Groenlandia.

En la ilustración también aparece un cartel en el que se lee que Groenlandia es territorio de Estados Unidos, así como las figuras del secretario de Estado Marco Rubio y del vicepresidente J. D. Vance, ambos cercanos a Trump.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el mandatario reiteró este martes su deseo de anexionar la isla y, al ser cuestionado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograrlo, respondió: “Ya lo verán”.

Desde hace meses, Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, aliado de la OTAN. La isla es considerada estratégica por su ubicación en el Ártico y sus recursos naturales.

Mientras tanto, el Gobierno de Groenlandia ha señalado que no considera probable una invasión por parte de Estados Unidos, aunque no descarta ningún escenario, ante la reiteración de los planteamientos del expresidente.