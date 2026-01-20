Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

¿Aviso?

¿La IA le cumple el sueño a Donald Trump? El mandatario publicó una foto donde EE.UU. se apodera de Groenlandia

En la ilustración también aparece un cartel en el que se lee que Groenlandia es territorio de Estados Unidos

Imagen publicada por Donald Trump

Imagen publicada por Donald Trump

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la mañana de este martes una imagen, aparentemente generada con inteligencia artificial, en la que se le observa plantando una bandera estadounidense en territorio de Groenlandia.

En la ilustración también aparece un cartel en el que se lee que Groenlandia es territorio de Estados Unidos, así como las figuras del secretario de Estado Marco Rubio y del vicepresidente J. D. Vance, ambos cercanos a Trump.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el mandatario reiteró este martes su deseo de anexionar la isla y, al ser cuestionado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograrlo, respondió: “Ya lo verán”.

Desde hace meses, Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, aliado de la OTAN. La isla es considerada estratégica por su ubicación en el Ártico y sus recursos naturales.

Mientras tanto, el Gobierno de Groenlandia ha señalado que no considera probable una invasión por parte de Estados Unidos, aunque no descarta ningún escenario, ante la reiteración de los planteamientos del expresidente.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking