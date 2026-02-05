Impacto en el comercio mundial: Panamá enfrenta impugnación de concesiones portuarias

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Panama Ports Company sucursal de CK Hutchison Holdings va a impugnar la decisión de la justicia panameña y acusa al país de causarles grandes daños económicos y, al igual que China, de haber tomado una decisión política.

“Hay cuatro contratos de concesiones portuarias, todos ellos contemplan una cláusula de arbitraje. Una cláusula que establece que el arbitraje se llevará a cabo según las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional del Comercio. Lo importante en el caso de Panamá es que luego del fallo de la Corte, dado que los puertos de Balboa y Cristóbal son importantes en el movimiento portuario en Panamá se haga una coordinación, una transición que cause el menor perjuicio a los clientes”, afirma Rommel Troesch, que fue presidente de la Cámara Marítima de Panamá durante la expansión del canal.

El arbitraje puede tardar años en resolverse y esto puede alterar el tránsito en un punto estratégico para el comercio mundial, y con Estados Unidos y China como principales clientes

“El tema es tan complicado por el impacto que tiene cualquier caída en la productividad de Balboa y de Cristóbal y no está del todo claro porque el Estado no ha aclarado si ya se llegó a un acuerdo con la compra del equipo móvil portuario porque frente a la declaración de inconstitucionalidad, la infraestructura física pasa al país que empieza a administrarlo. Pero el Estado no tiene equipos portuarios, un puerto no es nada más un muelle, si no se tiene el equipo móvil que mueve la carga y la descarga de los barcos, el puerto se convierte en una facilidad inerte”, teme Rommel Troesch.

Por los puertos de Panamá se movieron 9,9 millones de contendores en 2025, un máximo histórico. Es el centro de trasbordo más grande de América Latina y un eje logístico vital.

“Hay un golpe a la seguridad jurídica de los inversionistas y esto va a tener un impacto internacional porque todo aquél que quiera firmar contratos con el Estado tiene que meditar que esto está ocurriendo, para Panamá lo más importante es mitigar el impacto en la actividad portuaria. Balboa y Cristóbal se van a volver a licitar, es una oportunidad para un reordenamiento y hacer una oferta diferente al mercado”, insiste el ex presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

El gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.