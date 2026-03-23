Irán ataca base militar EU y R. Unido, isla Diego García

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LONDRES. AP

Irán lanzó misiles contra Diego García, una isla del océano Índico que alberga una base militar estratégica de Reino Unido y EEUU.

Reino Unido condenó los “temerarios ataques de Irán” tras el intento fallido de alcanzar la base. No se sabe a qué distancia de la isla llegaron los misiles, en una zona situada a 4,000 kilómetros de Irán.

Estados Unidos ha descrito la base de Diego García como “una plataforma prácticamente indispensable” para realizar operaciones de seguridad en Oriente Medio, el sur de Asia y el este de África.

Con unos 2,500 efectivos, en su mayoría estadounidenses, ha respaldado operaciones militares de EEUU desde Vietnam hasta Irak y Afganistán. En 2008, Estados Unidos reconoció que también se había utilizado para vuelos clandestinos de “entrega extraordinaria” de sospechosos de terrorismo.

El año pasado, EEUU desplegó en la isla varios bombarderos B-2 Spirit con capacidad nuclear, en medio de una intensa campaña de ataques aéreos dirigida contra rebeldes hutíes de Yemen.

Reino Unido se negó inicialmente a permitir que la base se utilizara para ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero después de que la República Islámica arremetiera contra sus vecinos, Londres indicó que los bombarderos estadounidenses podrían usar Diego García y otra base británica para atacar emplazamientos de misiles de Irán. El gobierno británico señaló el viernes que eso incluye sitios que se utilizan para atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

Reino Unido afirma que las bases británicas solo pueden usarse para “operaciones defensivas específicas y limitadas”.

Teherán había establecido un límite autoimpuesto a su programa de misiles balísticos, restringiendo su alcance a 2,000 kilómetros. Diego García queda fuera de ese alcance.