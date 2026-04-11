Irán condiciona diálogo EEUU; Teherán controla paso Ormuz

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos .- AP

Con el alto el fuego en Irán aún pendiendo de un hilo, el vicepresidente estadounidense JD Vance se dirigía el viernes a Pakistán para sostener conversaciones de alto nivel con funcionarios iraníes, mientras que Israel y Hezbollah intercambiaban disparos y Teherán mantenía su control sobre el estrecho de Ormuz.

Aún quedan muchos asuntos que podrían descarrilar la tregua, así como las negociaciones para un acuerdo más amplio que ponga fin permanente a los combates.

La agencia noticiosa semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que las conversaciones —previstas para el sábado— no se llevarán a cabo a menos que Israel ponga fin a sus ataques en Líbano. Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo en su plataforma de redes sociales que Irán no tiene influencia excepto restringir el tráfico de barcos en el estrecho.

Aun así parecían avanzar los preparativos para las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, ya que Vance abordó el avión Air Force Two para el largo vuelo a Islamabad.

En otra parte, se esperaba que las negociaciones entre Israel y Líbano comiencen el martes en la capital estadounidense, dijo el viernes la oficina del presidente libanés Joseph Aoun. Beirut está interesado en sostener conversaciones para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah, pero bajo un alto el fuego similar al que se alcanzó con Irán.

Antes de su partida, Vance dijo que cree que la negociación con Irán será “positiva”. Pero añadió que “si van a intentar jugar con nosotros, entonces van a descubrir que el equipo negociador no es tan receptivo”. En Islamabad, las fuerzas de seguridad cerraron partes clave de la capital paquistaní, levantando barricadas a lo largo de las rutas desde el aeropuerto hacia la ciudad.

Horas después, la delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad, informó la televisión estatal iraní.

La delegación incluye equipos de seguridad, políticos, militares, económicos y legales. El reporte dijo que las negociaciones comenzarán sólo si la otra parte acepta las condiciones previas de Irán.