¿Qué esperar del clima este sábado en República Dominicana?

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este sábado, se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, principalmente en horas de la tarde, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal sobre el Canal del Viento.

El organismo indicó que, durante las horas matutinas, se observarán incrementos nubosos ocasionales que generarán aguaceros dispersos y tronadas en Monte Cristi, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades.

La entidad agregó que, en la tarde, se sumarán los efectos del ciclo diurno, favoreciendo nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Juan, Azua, Independencia, Baoruco, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón, así como en el Gran Santo Domingo.

Asimismo, prevé que estas precipitaciones se extiendan hasta las primeras horas de la noche, disminuyendo de manera gradual durante la madrugada del domingo.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronóstico mantiene bajo aviso meteorológico a las provincias La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez. Mientras que en alerta se encuentran Monte Cristi, Monseñor Nouel, Bahoruco, Independencia, Monte Plata, San Juan, Dajabón, Puerto Plata, Elías Piña y el Gran Santo Domingo, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y eventuales granizadas.

La institución indicó que las temperaturas estarán calurosas, especialmente durante la tarde, debido al flujo de viento del este/sureste, de carácter húmedo y cálido, lo que incrementará la sensación térmica, sobre todo en zonas urbanas. Por ello, recomienda vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo señaló que, en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael hasta playa Nisibón, en la provincia La Altagracia, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. Para el resto de la costa Atlántica, las condiciones se mantienen normales, al igual que en la costa Caribeña.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.