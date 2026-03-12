Irán lanza ataques a Dubai y Baréin

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Internacional.- EFE

Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin, en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque. Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una “agresión iraní” dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X.

También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros. Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.