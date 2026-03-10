Israel dice ha matado 1,900 soldados y jefes de Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén.- EFE

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo este lunes en una comparecencia que la fuerza aérea ha matado a más de 1,900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.

“En los últimos días, hemos atacado al régimen terrorista iraní. Hemos matado a más de 1,900 soldado y comandantes iraníes. Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, indicó Defrin.

Además, Defrin aseguró que también “se han completado una serie de ataques contra seis aeródromos militares” en Irán.

“La fuerza aérea continúa profundizando su superioridad aérea sobre los cielos iraníes”, agregó.

El portavoz castrense indicó que estos ataques “dañan las capacidades de armamento no solo del régimen (iraní) sino también de los representantes terroristas en todo Oriente Próximo". Este lunes un misil iraní impactó en el centro del país causando un muerto y dos heridos críticos. Israel amenazó a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí.