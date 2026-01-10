Israel mata a tiros a dos palestinos en la Franja de Gaza

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén (EFE).- Dos palestinos han muerto por disparos israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada del sábado, confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

El hospital Al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, reportó el deceso de estas dos personas, que respondían a los nombres de Alaa Mahmoud Rateb Al-Harazin y Mohammed Khaled Mohammed Al-Qahwaji.

El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó el viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior y, por lo tanto, no incluye estas dos víctimas mortales.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

La ofensiva israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha matado a al menos 71.411 palestinos y ha dejado 171.304 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos compartidos por Sanidad.