30 países a los que los dominicanos pueden viajar sin visa

Por: Carolina Montero

Mateo siempre ha querido viajar. Desde niño soñaba con montarse en un avión, cruzar fronteras y conocer otras culturas. Sin embargo, como a muchos dominicanos, le sembraron una idea fija: que el único destino posible al salir del país era Estados Unidos. En su mente infantil, todo el que “salía del patio” iba directo a Nueva York, como si el mundo comenzara y terminara allí.

Con el paso del tiempo, la madurez y el acceso a la información transformaron su manera de pensar. Mateo descubrió una realidad distinta: el pasaporte dominicano permite viajar sin visado previo alrededor de 30 países. Una cifra que rompe mitos, amplía horizontes y demuestra que las oportunidades de conocer el mundo son más reales de lo que muchos creen.

En América, los dominicanos pueden viajar sin visa a Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba (con tarjeta de turista), Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, destinos llenos de historia, naturaleza, música y una identidad cultural que conecta con nuestras raíces caribeñas y latinoamericanas.

El mapa se expande hacia Asia, donde países como Filipinas, Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Tayikistán y Uzbekistán abren sus puertas a los viajeros dominicanos, demostrando que el continente asiático ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad concreta.

En Europa, Georgia y Rusia figuran entre los destinos accesibles, mientras que África ofrece experiencias únicas en países como Angola, Botsuana, Marruecos y Zambia. Incluso Oceanía, con Micronesia y Kiribati, aparece en la lista de naciones que reciben a dominicanos sin exigir visa previa.

Para Mateo, este 2026 será el año en que deje atrás los límites mentales y convierta su sueño en realidad. No viajará para seguir el camino más común, sino para explorar el mundo que su pasaporte le permite descubrir.

Entendió que viajar no es solo tomar un avión, sino cambiar la forma de ver la vida, aprender de otras culturas y reconocerse como ciudadano del mundo.

Pasos que hará Mateo para convertir su sueño en realidad

Conocer los requisitos básicos que solicitan esos países a los turistas y cuánto tiempo se puede permanecer.

Poner el pasaporte al día y organizar un presupuesto realista, entendiendo que viajar no siempre es lujo, sino planificación.

Elegir un destino acorde a sus intereses.

Viajar

Ahorrar con un objetivo claro, separando un fondo exclusivo para el viaje y evitando gastos innecesarios.

Comprar el boleto con tiempo y reunir documentos esenciales como reserva de alojamiento, pasaje de regreso y seguro de viaje.

Investigar sobre el clima, la cultura y las costumbres del país elegido para viajar con mayor preparación y respeto.

Informarse sobre el cambio de moneda, medios de transporte y costos básicos del país de destino.

Así, paso a paso, el sueño dejará de ser una idea lejana y se convertirá en un plan concreto.

La historia de Mateo es también la de miles de dominicanos que hoy pueden mirar más allá de un solo destino. Porque viajar sin visa no es solo una ventaja migratoria, es una invitación a romper creencias, ampliar la mirada y atreverse a explorar.