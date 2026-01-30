Jefe de ONU predice un 2026 en “caos”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó ayer, jueves, que 2026 se perfila como “un año de caos y sorpresas” y advirtió de que el Consejo de Seguridad “es el único organismo que puede hablar en nombre de todos en cuestiones de seguridad” y “el único que puede autorizar el uso de la fuerza”, al referirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó de que “la ley del poder está reemplazando al poder de la ley” y de que hay “instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose".

“Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años” en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales “ante la erosión del derecho internacional”, agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año.

Sobre asuntos globales, señaló que la ONU ha “condenado la terrible represión” en Irán, y abogó por “un diálogo que evite una crisis que podría ser devastadora en la región". Sobre Israel, aseguró que tiene que crear las condiciones para la solución de los dos Estados y que “el único país que puede presionar a Israel es EE.UU., y por eso es importante que Washington reconozca los derechos de los palestinos".

Guterres pidió también un acuerdo en Ucrania para “evitar cualquier tipo de bombardeo” en un momento en que la Rusia de Vladímir Putin está atacando instalaciones energéticas ucranianas para “congelar a la población y provocar una catástrofe humanitaria".

“El país más poderoso del mundo es Estados Unidos, y muchos consideran que existen dos polos- China y EE.UU.”, anotó. “Si queremos un mundo estable, con paz y desarrollo, necesitamos apoyar la multipolaridad". “Estamos viendo estos días todo tipo de acuerdos comerciales entre diferentes países. Se está creando una red de tecnología, comercio y cooperación que puede crear las condiciones para un mundo donde prevalezca la Carta de la ONU”.

Entre sus prioridades para este año, mencionó la reforma del Consejo de Seguridad, una transición energética justa y la creación de un marco para la gobernanza de la inteligencia artificial.

