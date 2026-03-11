José A. Kast jura hoy presidente de Chile

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SANTIAGO.- AP

El ultraconservador José Antonio Kast asumirá el miércoles el poder en Chile marcando el giro más pronunciado a la derecha de la nación desde el regreso de la democracia, con la promesa de contener la delincuencia y la ola migrantes que arribaron al país en los últimos años.

Kast, un abogado de 60 años y líder del Partido Republicano, fue elegido presidente al superar de forma rotunda a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, gracias a su discurso de mano dura.

Llega al poder, además, en medio de una encrucijada geopolítica, marcada por el pulso firme entre Estados Unidos, que busca recuperar su influencia en América Latina, y China, principal socio comercial no sólo de Chile sino de gran parte de los países de la región. A lo largo de la campaña Kast evitó pronunciarse sobre temas polémicos, tanto dentro como fuera de la esfera nacional.