Operativo Triunfo Final: 10 miembros del Comando Vermelho capturados en Río de Janeiro

São Paulo, 12 dic (EFE).- La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo este viernes a diez personas en el marco de un operativo para desarticular el principal núcleo armado, logístico y financiero del grupo criminal Comando Vermelho en una comunidad en la zona norte del estado.

Según un comunicado de las fuerzas de seguridad, la operación, denominada Triunfo Final, es el resultado de meses de investigación que permitieron identificar a 36 criminales, incluyendo a los integrantes de la conocida "Tropa do Cesar", un grupo señalado como responsable de portar armas, intimidar a los residentes, organizar ataques y garantizar el dominio territorial de la región.

Durante la fase previa del operativo se identificó a los miembros de la pandilla y sus funciones específicas, entre ellas líderes operativos, gerentes de tráfico, distribuidores de armas y responsables de la recaudación y movimiento financiero, al tiempo que se comprobó que el Comando Vermelho mantenía en la región uno de sus principales brazos armados.

Asimismo, los policías lograron demostrar que el núcleo financiero de la banda realizaba constantes transferencias y movimientos de dinero para sostener el tráfico local, abastecer el arsenal y financiar las actividades ilícitas.

Los agentes buscan cumplir este viernes 108 órdenes judiciales, que incluyen 36 de prisión preventiva y 72 de búsqueda y aprehensión.

El Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más importantes de Brasil, nació en las cárceles cariocas en la década de 1970 y actualmente mantiene tentáculos en la mayoría de los estados del país y en algunos países vecinos.

En octubre, una megaoperación contra este grupo realizada en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, terminó con 122 muertos, incluyendo cinco policías, y pasó a la historia como la operación policial más letal hasta ahora en Brasil.EFE