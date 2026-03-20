Líder Irán: Guerra es destrucción de “ normas jurídicas globales”

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Redacción internacional.- EFE

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este viernes de la destrucción de “las normas jurídicas globales” en la actual guerra por las acciones de Israel y Estados Unidos.

En un mensaje en X, Pezeshkian denunció que Israel se caracteriza por “el terrorismo de Estado”, pero que la agresión estadounidense contra Irán y el asesinato de Alí Jameneí “sientan un precedente en las disputas internacionales que destruirá las normas jurídicas globales".

“Si el mundo no se mantiene firme, las consecuencias serán devastadoras”, alertó el presidente de Irán. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán han acabo con la vida de numerosos dirigentes iraníes, entre ellos el líder supremo Jameneí, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

Habla Catar.-

En tanto, el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, pidió el cese “inmediato" de los ataques y de la guerra abierta por Estados Unidos e Israel contra Irán, alegando que “todo el mundo sabe quién saca los mayores beneficios de este conflicto". “Esta guerra debe cesar inmediatamente. Las agresiones y los ataques deben cesar inmediatamente porque todo el mundo sabe quién saca los mayores beneficios de este conflicto en la región”, dijo el primer ministro.

La posición de China.-

Por otro lado, el canciller chino, Wang Yi, mantuvo ayer, jueves, una conversación telefónica con su par británica, Yvette Cooper, en la que abordó el conflicto en Oriente Medio y aseguró que “en una guerra prolongada no hay vencedores".

Wang indicó que “la voluntad de los pueblos es un alto el fuego”, según un comunicado publicado este jueves por la Cancillería china. El diplomático chino instó “a todas las partes a poner fin de inmediato las operaciones militares, resolver las diferencias mediante un diálogo equitativo y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales".