¿Cuál es la historia del pan pita y por qué es tan versátil?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pan pita, también conocido como pan árabe, tiene sus raíces en el antiguo Egipto, donde se elaboraban panes planos con harina de trigo y agua, cocidos en hornos de piedra. Con el tiempo, esta tradición se expandió hacia Grecia, Turquía, Israel y otras regiones del Mediterráneo y Medio Oriente, convirtiéndose en un símbolo culinario compartido .

Su característica principal es que, al hornearse a altas temperaturas, la masa se infla y crea una bolsa interior. Este detalle lo diferencia de otros panes planos y lo convierte en un recipiente natural para rellenos.

Por qué es tan versátil

El pan pita se ha ganado un lugar en cocinas de todo el mundo por varias razones:

Pan Pita

• Relleno fácil: su cavidad interna permite introducir carnes, falafel, vegetales, hummus o cualquier preparación.

• Acompañante universal: puede servirse como base de pizzas rápidas, tostadas o simplemente para mojar en salsas.

• Saludable y ligero: elaborado con harina, agua, sal y levadura, es bajo en grasa y fácil de digerir.

• Durabilidad: al ser un pan plano, se conserva mejor que otros panes frescos, especialmente si se prepara con masa madre .

El pan pita hoy

Actualmente, el pan pita es parte esencial de la dieta mediterránea y se ha popularizado en todo el mundo. En República Dominicana y América Latina, se encuentra en supermercados y restaurantes, especialmente en locales de comida árabe y mediterránea.