Maduro pide un “No” a la guerra ; sigue exportación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a remarcar ayer, miércoles, que su país se opone a una guerra con Estados Unidos en medio de la escalada de tensiones por el despliegue militar de ese país en el mar Caribe, mientras prometió seguir cumpliendo con las exportaciones petroleras tras el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.

"¿Guerra? Hemos dicho que no”, dijo el mandatario en encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro señaló que continuará con “el comercio para allá y para acá” del petróleo de su país en consonancia con la declaración de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que más temprano indicó que los buques vinculados a sus operaciones “continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

A la declaración de PDVSA, siguió una cadena de reacciones de instituciones venezolanas -Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Tribunal Supremo-, que condenaron el bloqueo calificándolo de “robo”, “temeraria” o “aberrante amenaza” y “atentado a la soberanía".

“Pretensión guerrerista y colonialista”

Trump anunció el martes un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela sin detallar cuántos son los tanqueros afectados y aseguró que la nación caribeña “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a EE.UU. “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, insistió Trump el miércoles a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.