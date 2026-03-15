Clima de hoy: Lluvias aisladas y temperaturas agradables en República Dominicana

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante este domingo, predominarán condiciones de nubes dispersas a medio nublado en gran parte del territorio nacional, con lluvias aisladas en varias provincias, debido al transporte de nubosidad asociado al viento del este.

La institución detalló que durante las horas matutinas se presentarán nublados ocasionales, acompañados de lluvias aisladas principalmente en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

Asimismo, para la tarde, el organismo predictor indicó que se esperan estas condiciones en localidades de Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan y Elías Piña.

Señaló que en horas de la noche, una débil vaguada se aproximará al territorio nacional, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias dispersas nuevamente en las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Barahona.

En cuanto a las temperaturas, la entidad precisó que se mantendrán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país. Las mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 °C y 30 °C.

El Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de las informaciones meteorológicas oficiales, a través de su portal web y sus redes sociales.