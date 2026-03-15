Mujeres que transforman: Rotary homenajea a líderes en Santo Domingo

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El Distrito 4060 de Rotary Internacional conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un emotivo acto de reconocimiento a setenta mujeres destacadas, entre rotarias, damas rotarianas y representantes de la comunidad, durante una ceremonia celebrada en el Auditórium Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad fue encabezada por la gobernadora del Distrito 4060 de Rotary Internacional, Olga Virginia Acosta, y contó con la presencia de autoridades civiles y rotarias, invitadas especiales y familiares de las homenajeadas, quienes se dieron cita para resaltar el liderazgo, la entrega y la vocación de servicio de estas mujeres comprometidas con el bienestar de sus comunidades.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Juana Ferreira, presidenta del Comité Distrital de la Mujer, quien destacó que el acto busca reconocer a mujeres que, desde distintos espacios, "multiplican el bien, tienden la mano y abren puertas incluso en los momentos más desafiantes".

Marilis Pérez

En su discurso central, la gobernadora Olga Virginia Acosta resaltó que las homenajeadas representan un testimonio vivo de cómo el compromiso, la empatía y el servicio pueden transformar realidades, abrir oportunidades y sembrar esperanza en la sociedad. Subrayó además que el liderazgo femenino es clave para la construcción de comunidades más justas, solidarias e inclusivas, en consonancia con los valores y principios de Rotary.

La ceremonia fue dedicada a la pasada presidenta Marilis Pérez de Díaz, reconocida por su amplia trayectoria de servicio, su fortaleza de carácter y su entrega a la causa rotaria. Durante el acto se le rindió un tributo especial como ejemplo del espíritu de "servir con alegría, liderar con humildad y vivir con propósito".

Asimismo, fue reconocida la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, primera mujer en ocupar esa posición, por su liderazgo y por una gestión municipal orientada a la eficiencia, la cercanía con la ciudadanía y el impulso de una ciudad más inclusiva, limpia y sostenible.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento especial a Estela Sánchez Mejía, vicepresidenta de Legal y Gobierno Corporativo de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, por su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la ética, la transparencia y la responsabilidad social, así como por su ejemplo de liderazgo femenino.

Al concluir la actividad, la gobernadora Acosta reiteró el compromiso del Distrito 4060 con la promoción del liderazgo femenino y la participación equitativa de la mujer en los espacios de decisión y servicio. "El Distrito 4060 reafirma su convicción de que cuando las mujeres lideran con valores, empatía y compromiso, las comunidades avanzan y se fortalecen", expresó.

El evento forma parte de las iniciativas que, cada año, impulsa el Distrito 4060 de Rotary Internacional para visibilizar y reconocer el papel de la mujer en la vida social, comunitaria y profesional, promoviendo una cultura de servicio, integridad y solidaridad.