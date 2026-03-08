Medios estatales iraníes nombran a Mojtaba Jamenei como líder supremo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del país, ha sido nombrado su sucesor, anunció el domingo la televisión estatal iraní.

Desde hace tiempo se le había considerado un contendiente, incluso antes de que su padre muriera en un ataque israelí al inicio de la guerra, y a pesar de nunca haber sido elegido o designado para un cargo gubernamental.

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán responde al líder supremo, y ahora el Jamenei más joven tendrá la voz central en la estrategia de guerra.

La Asamblea de Expertos, un grupo de clérigos de 88 escaños, selecciona al líder supremo de Irán.

La guerra se extendió peligrosamente el domingo hacia la infraestructura civil, mientras que Bahrein acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del golfo Pérsico. Depósitos de petróleo humeaban en la capital iraní tras ataques de Israel, lo que provocó advertencias de ambientalistas.

En una señal de creciente ira en la región, el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abouel Gheit, arremetió contra Irán por una “política temeraria” de atacar a sus vecinos, incluidos los que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del Pérsico ya han sido alcanzados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha prometido ampliar los ataques.

Arabia Saudí anunció que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí, las primeras muertes en el país debido al conflicto. Residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayoría de las muertes a consecuencia de la guerra en las naciones del golfo Pérsico.

En Israel, el ejército reportó las primeras muertes de soldados desde que comenzó la guerra, diciendo que dos murieron en el sur del Líbano mientras Israel combate al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. El ejército de Estados Unidos indicó que un miembro del servicio falleció por heridas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí el 1 de marzo. Siete soldados estadounidenses han muerto hasta ahora en la guerra.

A consecuencia del conflicto han fallecido hasta ahora al menos 1.230 personas en Irán, 397 en el Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

El presidente de Irán endurece el tono

Pezeshkian dio marcha atrás respecto a comentarios conciliadores un día antes, en los que se disculpó por ataques en suelo de los vecinos del Pérsico. Sectores intransigentes iraníes expresaron rápidamente lo contrario, advirtiendo que la estrategia de guerra no cambiaría.

“Cuanta más presión nos impongan, más fuerte será naturalmente nuestra respuesta”, declaró Pezeshkian el domingo.

Pezeshkian ha instado a los estados vecinos a no participar en ataques estadounidenses e israelíes. La ofensiva estadounidense no ha provenido de los gobiernos árabes del Golfo Pérsico, sino de bases y buques estadounidenses en la región.

“La geografía de algunos países de la región —tanto abierta como encubiertamente— está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los ataques intensos contra estos objetivos continuarán”, escribió el sábado en la red social X el jefe del poder judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni-Ejei.

Mohseni-Ejei y Pezeshkian forman parte de un consejo de tres miembros que ha estado al frente de Irán desde que Jamenei fue asesinado.

Plantas desalinizadoras e instalaciones petroleras atacadas

Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reportaron misiles iraníes adicionales lanzados hacia ellos.

Bahrein acusó a Irán de atacar indiscriminadamente objetivos civiles y dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad a cargo de la electricidad y el agua apuntó que los suministros seguían operativos.

Las plantas desalinizadoras suministran agua a millones de residentes en la región y a miles de viajeros varados, lo que provoca nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas.

El ataque a la planta desalinizadora ocurrió después de que Irán dijera que un ataque aéreo de Estados Unidos dañó una planta desalinizadora allí. Abbas Araghchi, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, sostuvo que el ataque en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, redujo el suministro de agua para 30 pueblos.

Advirtió que al hacerlo “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”.

En respuesta, el portavoz del Comando Central estadounidense, el capitán de la Armada Tim Hawkins, aseguró que “las fuerzas estadounidenses no atacan a civiles, punto”.

Las autoridades iraníes también dijeron que ataques nocturnos de Israel contra cuatro petroleros de almacenamiento y una terminal de transferencia de crudo dejaron cuatro muertos. Testigos en Teherán indicaron que el humo era tan denso que parecía como si el sol no hubiera salido.

El ejército israelí manifestó que los depósitos de petróleo estaban siendo utilizados por el ejército de Irán como combustible para lanzar misiles.

La Media Luna Roja Iraní advirtió a los residentes de Teherán que tomaran precauciones contra la contaminación tóxica del aire y el riesgo de lluvia ácida.

Indicó también que aproximadamente 10.000 estructuras civiles en todo el país habían resultado dañadas, incluidas viviendas, escuelas y casi tres docenas de instalaciones médicas.

Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán, advirtió que pronto podría volverse más difícil tanto producir como vender petróleo. Algunos productores regionales, incluidos de Irak, ya han reducido la producción ante los riesgos en el estrecho de Ormuz.

Irán conserva combustible suficiente, le dijo a la agencia de noticias estatal iraní Veys Karami, director gerente de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos.

Líbano dice que medio millón de personas han sido desplazadas

Líbano anunció que más de medio millón de personas han sido desplazadas en la semana de combates entre Israel y Hezbollah.

Es probable que la cifra real sea mayor. El conteo de Líbano de 517.000 se refiere a quienes se registraron en el portal en línea del gobierno. Durante la última semana, Israel ha llamado a los residentes en decenas de pueblos en todo el sur del país y la totalidad de los suburbios del sur de Beirut a evacuar a medida que se intensifican los combates.

El ministro de Salud, Rakan Nassereddine, informó que entre los muertos hay 83 niños y 82 mujeres.

En Beirut, familias se apiñaron en escuelas, durmieron en autos o en áreas abiertas cerca del mar Mediterráneo, donde algunos quemaron leña para mantenerse calientes. El gobierno informó que abriría un estadio deportivo para albergar a miles más.

La renovada ofensiva de Israel comenzó la semana pasada después de que Hezbollah lanzara cohetes hacia el norte de Israel durante los primeros días de la guerra. Los ataques han sido los más intensos desde un alto el fuego de noviembre de 2024. El gobierno israelí continúa con ataques casi a diario, principalmente en el sur de Líbano, alegando que Hezbollah había tratado de reconstruir sus posiciones allí.