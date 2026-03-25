Miembro de Los Trinitarios condenado a 27 de años: detalles del caso y sentencia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció que Gibran Guerrero, conocido como “Cojito”, fue sentenciado a 27 años de prisión por la jueza Lorna G. Schofield, tras declararse culpable de participar en varios robos a mano armada como miembro de la violenta pandilla Trinitarios, incluyendo un asalto que terminó con el asesinato de Johnny Gaston.

Guerrero, de 22 años y residente en el Bronx, admitió su responsabilidad en un cargo de conspiración de crimen organizado y dos cargos por uso de arma de fuego durante los robos. Además de la condena de prisión, deberá cumplir tres años de libertad supervisada.

Según los documentos judiciales, entre 2021 y 2023 Guerrero participó en actividades delictivas para financiar y proteger el territorio de los Trinitarios, incluyendo narcotráfico, fraudes y actos de violencia.

El 15 de diciembre de 2022, junto a otros miembros de la pandilla, atrajo a dos víctimas a una emboscada en el Bronx: durante el asalto, Johnny Gaston fue asesinado y otro hombre resultó gravemente herido. Asimismo, se le vinculó con robos a mano armada ocurridos el 30 de julio y el 26 de septiembre de 2022.

“El acusado y sus compañeros llevaron a cabo una serie de robos descarados a punta de pistola y, en diciembre de 2022, emboscaron a víctimas que terminaron con un muerto y otro herido. Hoy está donde los neoyorquinos quieren que esté: en prisión por 27 años. Esta sentencia envía un mensaje claro de que la violencia de las pandillas tendrá consecuencias significativas”, expresó el fiscal Clayton.

La investigación contó con la colaboración de la Policía de Nueva York y de la agencia Homeland Security Investigations. El caso fue procesado por la Unidad de Organizaciones Violentas y Crimen de la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal asistente Timothy Ly, con apoyo de los exfiscales Mathew Andrews y Rushmi Bhaskaran.