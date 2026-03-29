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La Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda contra, acusado de la presunta violación sexual y homicidio de una mujer, cuyo caso ha generado consternación en el municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.

Se trata de Víctor González Martínez, de 31 años, quien, de acuerdo con el informe oficial, es señalado como el presunto responsable de la muerte de Yuleini Frías de León, de 30 años, a quien habría agredido sexualmente y posteriormente quitado la vida, para luego incendiar la vivienda donde residía. El hecho ocurrió el pasado 29 de marzo de 2026.

La Policía Nacional busca acusado de homicidio y agresión sexual en Santiago

La Policía informó que el imputado es activamente buscado por las autoridades, por lo que exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero, comunicándose con la DICRIM al 809-682-2151

EXT. 2456, 2435, 2437, 2441 o el destacamento policial más cercano.

Las autoridades policiales garantizan confidencialidad en la información suministrada.