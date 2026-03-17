Muere el actor John Alford: su historia y los papeles que lo hicieron famoso

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El actor británico John Alford, recordado por sus papeles en las series Grange Hill y London’s Burning, fue hallado muerto el 13 de marzo de 2026 en la prisión de HMP Bure, Norfolk, donde cumplía una condena de ocho años y medio por delitos sexuales contra dos menores. Tenía 54 años.

Una carrera marcada por la televisión

Alford, cuyo nombre real era John Shannon, nació en Londres en 1971. Alcanzó la fama en la década de 1980 con su participación en la serie juvenil Grange Hill, donde interpretó a Robbie Wright, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la producción.

Alford, cuyo nombre real era John Shannon, nació en Londres en 1971.

En los años 90 consolidó su carrera con el papel de Billy Ray en London’s Burning, un drama televisivo sobre bomberos que se convirtió en un éxito en Reino Unido. También incursionó en la música, lanzando sencillos pop, aunque con éxito limitado.

Condena y últimos años

En septiembre de 2025 fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos adolescentes de 14 y 15 años, en hechos ocurridos en 2022. En enero de 2026 recibió una condena de ocho años y medio de prisión. Apenas dos meses después de ingresar a prisión, fue encontrado sin vida en su celda.

El Servicio Penitenciario británico confirmó que se investigan las circunstancias de su muerte, como ocurre en todos los casos bajo custodia.