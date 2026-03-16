John Alford, conocido por su papel en la serie London's Burning, muere en prisión

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El actor John Alford falleció en prisión dos meses después de haber sido encarcelado por agredir sexualmente a dos adolescentes.

El actor de 54 años, conocido por sus papeles en Grange Hill y London's Burning, fue hallado muerto en la prisión de HMP Bure, en Norfolk.

Alford, cuyo nombre real era John Shannon, fue condenado a ocho años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a las dos adolescentes, de 15 y 14 años.

Un portavoz del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento a la BBC y declaró: «John Shannon falleció en prisión el 13 de marzo de 2026. Como en todos los casos de fallecimiento bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional investigará el caso».

Alford, residente de Holloway, al norte de Londres, fue juzgado en el Tribunal de la Corona de St Albans con su nombre real en septiembre del año pasado.

Un jurado escuchó que la estrella compró una botella de vodka para dos adolescentes, las cuales bebieron en casa de una amiga en Hoddesdon, Hertfordshire, en abril de 2022.

Fue declarado culpable de cuatro cargos de actividad sexual con la menor, y de agresión sexual y agresión con penetración contra la mayor.

Fue encarcelado hace dos meses, el 14 de enero, ya que la jueza Caroline Overton afirmó que los delitos tuvieron un "impacto significativo y continuo" en la vida de sus víctimas.

En 1985 se unió a la popular serie infantil de la BBC, Grange Hill, interpretando al rebelde estudiante de primer año Robbie Wright, y permaneció en la serie hasta 1989.

Pero su papel más conocido llegó en 1993, cuando se unió al elenco del drama de ITV, London's Burning, durante su sexta temporada.

La popular serie trataba sobre miembros del Cuerpo de Bomberos de Londres, y él interpretó al bombero Billy Ray, lo que impulsó su popularidad hasta tal punto que en 1996 lanzó una carrera musical.

Pero Alford fue despedido del programa y encarcelado durante nueve meses tras ser declarado culpable de suministrar cocaína y cannabis a un periodista encubierto del News of the World en 1997.