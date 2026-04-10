Netanyahu anuncia diálogo con el Líbano

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Jerusalén.- EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer “relaciones pacíficas” entre ambos países.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible”, afirma Netanyahu en una nota publicada por su oficina. En su mensaje, el mandatario israelí valoró la postura de su homólogo libanés, Nawaf Salam, por “su llamamiento a la evacuación de Beirut".

Horas antes de su anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Hizbulá “anhela un alto el fuego” tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino. Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, país negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.

Más de 300 muertos en un día.-

El número de muertos por la oleada de ataques israelíes perpetrada el miércoles contra el Líbano se eleva ya a más de 300 y el de heridos a 1,150, mientras que los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos en varias zonas pasadas casi 30 horas de los bombardeos.

Según los últimos datos ofrecidos este jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, al menos 303 personas perdieron la vida y 1,150 resultaron heridas en la campaña aérea sin precedentes del miércoles al mediodía.

Desde el inicio del conflicto hace cinco semanas los muertos ya suman más de 1,888 y los heridos 6,092, según la nota.