Norwegian Aura llegará a Puerto Plata en 2027: el crucero más grande de NCL

La compañía estadounidense de cruceros Norwegian Cruise Line (NCL) estrenará su barco más grande y largo, con capacidad para 3.840 pasajeros, que iniciará operaciones desde Miami a partir de junio de 2027 con itinerarios por el Caribe.

El crucero, Aura, tendrá entre junio y octubre de 2027 rutas que incluirán paradas en Puerto Plata (República Dominicana), Santo Tomás (Islas Vírgenes de EE.UU.), Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) y Great Stirrup Cay, detalló este jueves la compañía, con sede en Miami.

Agregó que para finales de 2027, el barco, actualmente en construcción en Italia, ampliará su oferta con itinerarios por el Caribe occidental, visitando Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México), además de Harvest Caye.

Con casi 345 metros de eslora y 169.000 toneladas brutas, el Norwegian Aura será un 10 % más grande que otros barcos de la clase Prima y estará enfocado en experiencias familiares, amplios espacios al aire libre y zonas exclusivas como Ocean Heights y The Haven by Norwegian, según el comunicado.

Ocean Heights será un complejo de actividades al aire libre para toda la familia, ubicado en las cubiertas superiores, que reunirá toboganes acuáticos, circuito elevado de cuerdas, muro de escalada, juegos tipo feria y minigolf.

"Estamos orgullosos de presentar la nueva y más grande incorporación a nuestra flota", dijo Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

"El Norwegian Aura representa la evolución de Norwegian Cruise Line y la celebración de reunir a familias, amigos y viajeros de todo el mundo", agregó en un comunicado.

Tras un debut en Europa previsto para finales de mayo de 2027, la nueva nave zarpará desde Miami en cruceros de siete días por el Caribe Oriental y Occidental, con escalas en destinos emblemáticos como Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en Las Bahamas, y Harvest Caye, su destino exclusivo frente a la costa de Belice.

Antes de su llegada a Florida, el Norwegian Aura realizará un viaje inaugural por el Mediterráneo, pero será desde Miami donde comenzará su temporada inaugural en el Caribe.