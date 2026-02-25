¿Quién es el nuevo director del Museo del Louvre: trayectoria, formación y retos en el cargo?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Christophe Leribault es el nuevo director del Louvre, tras la dimisión de su predecesora Laurence des Cars. El hasta ahora responsable del castillo de Versalles ha sido designado este miércoles como cabeza visible del museo más visitado del mundo, tras el espectacular robo de las joyas de la corona el pasado 19 de octubre.

Tras el nombramiento del Consejo de Ministros, este historiador del arte y conservador general del patrimonio, de 62 años, que estaba a cargo de Versalles desde marzo de 2024, pasa a la presidencia del Louvre en un clima convulso.

La misión de Leribault será "asegurar" y "modernizar" el Louvre, avalado por su gestión también en el Petit Palais y el Museo d'Orsay.

Su predecesora, Laurence des Carse, se ha visto forzada a dimitir por los fallos de seguridad que puso de relieve el robo y la presión del personal del museo, en huelga desde mediados de diciembre.

Trayectoria

Leribault, de 62 años, se dirigió desde marzo de 2024 al Palacio de Versalles. Bajo su gestión, el recinto alcanzó 8,4 millones de visitantes en 2025.

Su carrera, iniciada en 1989, incluye cargos en el Museo Carnavalet, el Museo Eugène Delacroix y el propio Louvre, donde trabajó en el departamento de artes gráficas.

En Versalles, impulsó la diversificación de exposiciones y la integración de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del público.

Museo de Louvre

Con cerca de nueve millones de visitantes anuales, el Louvre es el museo más visitado del mundo. Sin embargo, la reciente crisis dañó su imagen internacional.

El Ejecutivo francés busca ahora restaurar la confianza institucional. La gestión de Leribault será clave para garantizar seguridad, estabilidad y renovación en uno de los mayores símbolos culturales de Francia.