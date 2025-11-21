OMS detecta malnutrición en un 7 % de los niños gazatíes examinados

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Organización Mundial de la Salud ha examinado a 6.827 niños gazatíes en busca de signos de malnutrición aguda y la ha confirmado en 508 de ellos, un 7,4 % del total, indicó en rueda de prensa el representante de la agencia en Palestina, Rik Peeperkorn.

Los que presentaban esta malnutrición aguda han sido derivados a centros cercanos para su tratamiento, señaló el responsable local en una rueda de prensa donde detalló la situación sanitaria de la Franja tras el alto el fuego iniciado hace más de un mes.

Campaña de vacunación

Ese alto el fuego en Gaza ha permitido estos exámenes paralelamente a una campaña de vacunación que en una primera fase, entre el 9 y el 20 de noviembre, inoculó dosis contra distintas enfermedades a 13.700 niños, agregó Peeperkorn.

También indicó que en octubre y noviembre se ha logrado evacuar a 8.025 pacientes de Gaza, pero otros 16.500 precisan también ser llevados a otros territorios para su tratamiento urgente, por lo que pidió a la comunidad internacional que siga mostrando su solidaridad aceptando que estos pacientes se deriven a sus redes sanitarias.

Solo la mitad de los hospitales están en funcionamiento

Peeperkorn recordó que pese la parcial reanudación de algunos servicios sanitarios que ha permitido el alto el fuego, sólo la mitad de los hospitales de Gaza están en funcionamiento, y menos de la mitad de los centros de atención primaria.

Áreas enteras, como el extremo norte de Gaza, siguen sin disponer de hospitales, lo que según el representante de OMS deja sin asistencia a al menos 20.000 personas en esa zona.

Recordó, por otro lado, que las autoridades israelíes siguen denegando el acceso a importantes centros como el Hospital Europeo de Gaza, al encontrarse fuera de la «línea amarilla», que marca la zona de la Franja a la que se ha replegado el ejército Israel tras el alto el fuego.

Según Peeperkorn, la distribución de material médico y humanitario sigue limitada debido a los complicados trámites y permisos a obtener, así como con el continuado cierre de importantes arterias de transporte como la carretera Saladino, una de las principales de Gaza.