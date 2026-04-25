Papa afirma pena muerte es inadmisible para la Iglesia

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Ciudad del Vaticano.- EFE

El papa León XIV reiteró ayer, viernes, que la pena de muerte es “inadmisible” para la Iglesia y defendió que la dignidad de la persona “no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves".

En un videomensaje enviado con motivo del 15º aniversario de la abolición de la pena capital en el estado de Illinois (EE.UU.), su lugar de nacimiento, el pontífice sostuvo que el derecho a la vida es “el fundamento mismo de cualquier otro derecho humano".

“Afirmamos que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves”, dijo el papa estadounidense en un vídeo en inglés dirigido a los asistentes al acto en la Universidad DePaul de Chicago.

Y añadió- “Además, se pueden desarrollar, y se han desarrollado, sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan completamente a los culpables de la posibilidad de redención".

También recordó que la Iglesia enseña sistemáticamente que toda vida humana, “desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y merece ser protegida".

León XIV señaló que tanto el papa Francisco como sus predecesores “insistieron repetidamente en que se puede salvaguardar el bien común y cumplir las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital".

Asimismo, citó el Catecismo de la Iglesia Católica para recalcar que esta práctica es “inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona".

Al final del mensaje, León XIV celebró la decisión histórica tomada por el gobernador de Illinois en 2011 y ofreció su apoyo a quienes trabajan por el fin de la pena máxima “en Estados Unidos de América y en todo el mundo".