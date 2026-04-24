Papa insta EEUU e Irán volver conversaciones

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El papa León XIV instó ayer a Estados Unidos e Irán a volver a las conversaciones para poner fin a la guerra y condenó la pena de muerte, en conferencia de prensa durante vuelo de regreso a casa tras viaje a África.

Sobre Irán, la pena de muerte y la paz

Tras un viaje dominado por el intercambio de declaraciones entre León y el presidente Donald Trump por la guerra, el papa instó a EEUU e Irán a volver a negociaciones.

También hizo un llamado a favor de una nueva “cultura de paz” para reemplazar el recurso a la violencia cada vez que surgen conflictos. Dijo que la cuestión no era si el régimen de Irán debería cambiar o no. “La cuestión es cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes”.

Reveló que lleva consigo la foto de un niño musulmán libanés que murió en la reciente guerra de Israel con Hezbollah. El niño fue fotografiado sosteniendo un cartel de bienvenida al papa cuando visitó Líbano el año pasado. “Como pastor no puedo estar a favor de la guerra”, dijo. “Me gustaría animar a todos a esforzarse por buscar respuestas que provengan de una cultura de paz y no de odio y división”.

Cuando se le preguntó si condenaba las recientes ejecuciones de Irán, León dijo que condenaba “todas las acciones injustas” e incluyó la pena de muerte en la lista. “Condeno el asesinato de personas. Condeno la pena de muerte. Creo que la vida humana debe ser respetada y que la vida de todas las personas debe ser respetada y protegida. “Por lo tanto, cuando un régimen, cuando un país toma decisiones que quitan la vida a otras personas, es algo que debe ser condenado”.