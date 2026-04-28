Papa León XIV recibe arzobispa anglicana

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Ciudad del Vaticano. EFE.

El papa León XIV recibió ayer por primera vez a la arzobispa de Canterbury y máxima autoridad de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, a quien instó a continuar por el camino de la unidad entre los cristianos ante “un mundo que sufre y necesita urgentemente la paz de Cristo".

Mullally, la primera mujer en alcanzar el primado de la Iglesia anglicana en sus casi 500 años de historia, fue proclamada líder del anglicanismo mundial -fe que profesan 97 millones de personas en el mundo- el 25 de marzo y llegó a Roma para una peregrinación de cuatro días. Por ello no participó en la histórica visita del 23 de octubre de 2025 de Carlos III del Reino Unido al Vaticano, donde el rey y el papa presidieron una oración ecuménica.