Mirex mantiene comunicación con dos dominicanos que están en Irán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

E Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) informó este martes que se mantiene en comunicación con dos dominicanos que están en la República Islámica de Irán, a quienes se les está brindando el acompañamiento correspondiente.

La información responde al conflicto que se desarrolla en esa nación entre Israel y Estados Unidos, donde han muerto más de 800 personas, según informes internacionales.

En ese orden, el Mirex dijo que mantiene un seguimiento constante de los acontecimientos que se desarrollan en Medio Oriente.

La institución dijo además que está en contacto continuo con las embajadas dominicanas en la región, las cuales sostienen comunicación activa con las autoridades correspondientes, con el fin de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y del personal diplomático.

"Exhortamos a los ciudadanos dominicanos que se encuentren en esa región a tomar las medidas preventivas pertinentes", dijo el Mirex.

El Ministerio de Relaciones Exteriores compartió los contactos de las misiones diplomáticas dominicanas en la zona:

• Embajada de la República Dominicana en Israel:

Teléfono: +972 53 535-7590

Correo electrónico: embadomisrael@mirex.gob.do

• Embajada de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos:

Teléfono: +971 50 937 2805

Correo electrónico: consularuae@mirex.gob.do

• Embajada de la República Dominicana en el Estado de Qatar:

Teléfono: +974 3062 2201

Correo electrónico: embadomqatar@mirex.gob.do

• Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita (concurrente con Omán):

Teléfono: +966 50 185 3049

Correo electrónico: consulararabiasaudita@mirex.gob.do

• Embajada de la República Dominicana en la República de Türkiye (concurrente con la República Islámica de Irán y la República Libanesa):

Teléfono: +90 312 491 4875

Correo electrónico: consudomturquia@mirex.gob.do

Línea de emergencia: +90 505 930 4875