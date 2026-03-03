Raquel Peña: Gobierno da seguimiento a diplomáticos en Medio Oriente

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

En medio de la incertidumbre generada por los problemas en Medio Oriente, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el personal diplomático dominicano en esa región se encuentra bajo seguimiento permanente y con las medidas de protección necesarias.

Al responder preguntas de periodistas sobre la situación en ambas embajadas dominicanas en los países afectados por el conflicto, Peña explicó que el Gobierno ha activado los canales correspondientes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Realmente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se le está dando todo el seguimiento y toda la protección para que ellos también estén seguros en esos países”, afirmó.

Sobre una eventual evacuación del personal hacia la República Dominicana, la vicepresidenta fue prudente y evitó adelantar una decisión. “Eso no se lo puedo contestar. Eso vamos a esperar que sea el ministro de Relaciones Exteriores que diga cuál ha sido la última decisión”, indicó, dejando claro que cualquier medida oficial será comunicada por la Cancillería.

En cuanto al abastecimiento de combustibles, Peña explicó que el país cuenta con una planificación adecuada y que, por el momento, no considera necesario recurrir a compras anticipadas de petróleo.

“Tenemos buena planificación y definitivamente no va a hacer falta”, afirmó.

No obstante, aclaró que lo que el Gobierno no controla es el comportamiento de los precios en el mercado internacional, aunque aseguró que las autoridades económicas están preparadas para enfrentar cualquier escenario que pueda presentarse.

Ofreció estos detalles tras el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio en el país.