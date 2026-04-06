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¿Qué pasos debo seguir para solicitar una visa si mi pasaporte anterior se perdió?

El reporte policial es clave para demostrar que el documento no está en tu poder y evitar problemas de identidad

Pasaporte electronico

Pasaporte electronico

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Si tu pasaporte anterior se perdió, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana exige que primero tramites un nuevo pasaporte dominicano y presentes un reporte policial del extravío antes de solicitar la visa. El proceso incluye completar el formulario DS-160, pagar la tarifa consular y agendar una cita en la página oficial de la Embajada.

 Pasos a seguir para solicitar una visa si tu pasaporte se perdió

1. Obtener un nuevo pasaporte dominicano

• Requisito indispensable: No puedes solicitar una visa estadounidense sin un pasaporte válido.

• Si tu pasaporte fue robado o perdido, debes presentar un reporte policial al momento de tramitar el nuevo documento.

2. Completar el formulario DS-160

• Ingresa al portal oficial de visas: ceac.state.gov.

• Llena el formulario DS-160 con tus datos personales y de viaje.

3. Pagar la tarifa consular

• El pago se realiza en línea o en bancos autorizados.

• El monto depende del tipo de visa solicitada (ejemplo: US$185 para visa de turista B1/B2).

4. Crear una cuenta en el sistema de citas

• Regístrate en el portal de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo: do.usembassy.gov.

• Agenda tu cita para entrevista en la sección consular.

5. Preparar la documentación

• Pasaporte nuevo válido.

• Reporte policial del pasaporte perdido.

• Foto 2x2 pulgadas reciente.

• Comprobante de pago de la tarifa consular.

• Formulario DS-160 impreso con código de barras.

• Documentos de soporte (ejemplo: evidencia de empleo, estudios, vínculos familiares).

6. Asistir a la entrevista consular

• Explica la situación del pasaporte perdido.

• Presenta toda la documentación requerida.

• El oficial consular evaluará tu elegibilidad y tomará la decisión sobre la visa.

 Riesgos y consideraciones

• No ocultes el extravío del pasaporte anterior. La falta de transparencia puede afectar tu solicitud.

• El reporte policial es clave para demostrar que el documento no está en tu poder y evitar problemas de identidad.

• Verifica tu estatus en línea después de la entrevista en el portal CEAC.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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