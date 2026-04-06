No te arriesgues
¿Qué pasos debo seguir para solicitar una visa si mi pasaporte anterior se perdió?
El reporte policial es clave para demostrar que el documento no está en tu poder y evitar problemas de identidad
Si tu pasaporte anterior se perdió, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana exige que primero tramites un nuevo pasaporte dominicano y presentes un reporte policial del extravío antes de solicitar la visa. El proceso incluye completar el formulario DS-160, pagar la tarifa consular y agendar una cita en la página oficial de la Embajada.
Pasos a seguir para solicitar una visa si tu pasaporte se perdió
1. Obtener un nuevo pasaporte dominicano
• Requisito indispensable: No puedes solicitar una visa estadounidense sin un pasaporte válido.
• Si tu pasaporte fue robado o perdido, debes presentar un reporte policial al momento de tramitar el nuevo documento.
2. Completar el formulario DS-160
• Ingresa al portal oficial de visas: ceac.state.gov.
• Llena el formulario DS-160 con tus datos personales y de viaje.
3. Pagar la tarifa consular
• El pago se realiza en línea o en bancos autorizados.
• El monto depende del tipo de visa solicitada (ejemplo: US$185 para visa de turista B1/B2).
4. Crear una cuenta en el sistema de citas
• Regístrate en el portal de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo: do.usembassy.gov.
• Agenda tu cita para entrevista en la sección consular.
5. Preparar la documentación
• Pasaporte nuevo válido.
• Reporte policial del pasaporte perdido.
• Foto 2x2 pulgadas reciente.
• Comprobante de pago de la tarifa consular.
• Formulario DS-160 impreso con código de barras.
• Documentos de soporte (ejemplo: evidencia de empleo, estudios, vínculos familiares).
6. Asistir a la entrevista consular
• Explica la situación del pasaporte perdido.
• Presenta toda la documentación requerida.
• El oficial consular evaluará tu elegibilidad y tomará la decisión sobre la visa.
Riesgos y consideraciones
• No ocultes el extravío del pasaporte anterior. La falta de transparencia puede afectar tu solicitud.
• El reporte policial es clave para demostrar que el documento no está en tu poder y evitar problemas de identidad.
• Verifica tu estatus en línea después de la entrevista en el portal CEAC.