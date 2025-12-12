Petro critica silencio en AL de acciones EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó ayer, jueves, que ningún mandatario de Latinoamérica haya llamado a otro ante los ataques de EE.UU. contra lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, que han dejado 82 personas muertas. “Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse qué hacer ante el hecho de que estamos siendo invadidos”, dijo.

El presidente tachó de “invasión” los ataques al reiterar que “no existen aguas internacionales en el Caribe”, porque “el Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas de organización, y económicas". “No hay aguas internacionales en el Caribe, luego caen los misiles (...) en aguas que no son de los dueños de los misiles”, añadió el mandatario. Petro es un crítico de las operaciones contra el narco de Estados Unidos.