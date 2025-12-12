Tránsito complicado en el Malecón: cierran tramo por reparaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó viernes que fue cerrado temporalmente el tramo de la avenida George Washington con la avenida Máximo Gómez, debido a los trabajos de reparación de los badenes ubicados en las inmediaciones del Parque Eugenio María de Hostos.

La institución recomendó a los conductores tomar rutas alternas, mientras se completan los trabajos de intervención en la zona.

DIGESETT indicó que sus agentes están desplegados para orientar y viabilizar el tránsito, procurando minimizar las congestiones durante el cierre.

Este jueves se restringió

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) restringió este jueves la circulación en la avenida George Washington como parte de los trabajos del Proyecto de Calma del Tránsito.

El tramo intervenido fue: Calle Pres. Vicini Burgos – Calle Palo Hincado.

La entidad informó que estas labores forman parte de la construcción del primer cruce peatonal elevado en la zona.

Las quejas

Los muros de reducción de velocidad instalados en el Malecón generaron malestar entre conductores. Algunos usaron las redes sociales y medios de comunicación para manifestar su rechazo a la controvertida estructura.