Gustavo Petro y Donald Trump cara a cara: los 3 temas que dominaron la conversación, ¿hubo acuerdos?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington/Bogotá (EFE).- El presidente Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien habló de distintos asuntos que incluyeron a la lucha contra el narcotráfico y la situación de Venezuela, en una reunión en la que se llevaron «muy bien» y dejó una «impresión positiva».

Petro reveló en una rueda de prensa posterior al encuentro en Washington que le entregó a Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano.

«La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (…) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos», dijo Petro.

1. El narcotráfico, un tema clave de la cita

Petro defendió su política de sustitución de cultivos de coca y de persecución de los grandes capos, en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico que, según él, perjudica a los campesinos.

«Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien», dijo el mandatario estadounidense en otro contacto con la prensa, a la que confirmó que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas.

Cuestionado sobre la descertificación de Colombia el pasado septiembre como país que coopera en la lucha contra las drogas, Petro dijo que el propio Trump no es partidario de las sanciones.

«Trump dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso, este no es un camino de sanciones sino de libertad», declaró.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa este martes, en Washington (EE.UU.). EFE/ Lenin Nolly

El presidente colombiano ahondó en el tema y dijo que le propuso al líder republicano que el Ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

«Hay que colocar el Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes (están) arrodillados al narcotráfico (y) no saben que esa época pasó, que se inicia una nueva era, y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, sean derrotados», dijo Petro en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Igualmente, dijo que la idea es que ambos países persigan a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Venezuela y «a los que más mal hacen como violentos a Colombia».

2. Venezuela, uno de los asuntos tratados

Además de la importancia del país vecino para la seguridad colombiana, Petro hizo énfasis en que su mensaje a Trump fue que «Venezuela se merece el futuro».

En ese sentido, ofreció colaboración para que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste de Venezuela.

Según Petro, en ese proyecto Colombia «puede ayudar mucho» porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, «Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol» participe.

Petro explicó que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.

Por otra parte, el mandatario aseguró que Trump le preguntó que si se había asustado por la operación en la que fue detenido Maduro y que cuál era su opinión de ella.

«Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy (Rodríguez) y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas (chavistas)», expresó el presidente colombiano.

Petro no pidió a Trump el retiro de las sanciones

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario, Gustavo Petro (i), saliendo de la Casa Blanca tras una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington (EE.UU.). EFE/ Presidencia de Colombia

También quiso hacer claridad el líder colombiano sobre las sanciones que pesan en su contra, sobre lo cual negó haberle pedido a Trump que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual conlleva restricciones financieras.

«No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras», declaró Petro en la rueda de prensa, en la que sí precisó que le dijo a Trump que no se puede «actuar bajo chantajes».

Sobre su ingreso a la ‘Lista Clinton’, que el Departamento del Tesoro justificó por presuntamente estar relacionado con el tráfico de drogas, Petro afirmó que esas acusaciones son infundadas.

«Si hubiera pruebas jurídicas, yo no estaría aquí hablando», apuntó sobre su presencia en Washington.

Por su parte, Trump afirmó que entre los temas tratados estuvieron las sanciones, aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo.

«También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica», dijo Trump.

3. Invitación a visitar Colombia

Aprovechando el buen tono del encuentro, el presidente colombiano aseguró que invitó a Trump a visitar Cartagena de Indias.

«No me habló de sus negocios, ni yo de los míos que no tengo, pero si lo invité a Cartagena que es un lugar bello y hermoso», indicó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa este martes, en Washington (EE.UU.). EFE/ Lenin Nolly

Aunque Trump no hizo referencia al tema, Petro también dijo que el republicano aceptó mediar para recomponer la relación con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que el domingo entraran en vigor los aranceles del 30 % de la guerra comercial en la que se han enzarzado los dos países andinos.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.