Petróleo a $94.77; oro baja un poco

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 4.26 %, hasta 94.77 dólares el barril, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y la reunión telemática del G7 sobre el impacto del conflicto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,87 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los precios del petróleo superaron durante la jornada los 100 dólares el barril, debido a que los países de Oriente Medio redujeron la producción por el conflicto en curso en la región. El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, convocó una reunión telemática del G7, tras la cual informó de que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias” para estabilizar los mercados de hidrocarburos. “Dejamos abierta la opción de liberar reservas nacionales de petróleo. No es el momento adecuado para ello todavía, pero estamos abiertos”, dijo su homólogo alemán, Lars Klingbeil.

Baja el petróleo

Se vio a 119 dólares

El lunes temprano el precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119.50 dólares por barril, su nivel más alto desde el verano boreal posterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022. El West Texas Intermediate también se disparó por encima de 119.48 dólares por barril en un momento dado. Pero esos precios cayeron a menos de 90 dólares a última hora

El oro y plata.-

El oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, cae el 1.35 %, hasta los 5,100.96 dólares. La plata se deja el 0.88 %, hasta los 83.75 dólares; mientras que el bitcóin cotiza plano, en los 67,291 dólares.