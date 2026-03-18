El petróleo de Texas sube hasta US 96.21

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Nueva York. EFE.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 2.90 %, hasta los 96.21 dólares el barril, ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz y el rechazo de varios aliados clave de la OTAN a intervenir en el paso a pesar de la petición del presidente Trump.

Al término de la sesión, los contratos del crudo para el mes de abril sumaron 2.71 dólares al cierre anterior, cuando dio un respiro y bajó un 5.28 %, hasta los 93.50 dólares el barril.

El mercado del petróleo sigue pendiente de la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde pasa un 20 % del crudo mundial y buena parte del gas natural.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ordenó mantener cerrado el paso, después de que la Guardia Revolucionaria amenazara con atacar a los barcos que lo cruzaran, para “presionar al enemigo".

La agencia marítima británica UKMTO señala que se han producido más de una decena de ataques contra embarcaciones en Ormuz desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, tras bombardeos de EEUU e Israel contra Irán.

En las últimas horas, los ataques contra yacimientos petrolíferos en Irak y Emiratos Árabes Unidos han agravado las preocupaciones sobre el abastecimiento de crudo.

Precio del oro y bitcoin

La onza de oro ayer perdía el 0.01 % al acabar la sesión bursátil europea por la depreciación del dólar y se negociaba a 5,005.88 dólares, mientras que la plata perdía el 1.77 %, hasta 79.35 dólares. El bitcóin bajaba el 0.08 % y se cambiaba a 74,175.5 dólares.