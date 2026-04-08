Petróleo Texas a US 94.79; y el oro subió 3.38 por ciento

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se hundió un 16.08 %, hasta los 94.79 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar “dos semanas” el ultimátum a Irán si aprobaba reabrir el estrecho de Ormuz y que Teherán anunciara que se reanudará el tráfico en el paso.

Pasadas las 19-30 hora de Nueva York (22-30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 18.16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112.95 dólares el barril.

El mercado del petróleo registró uno de sus datos más bajos desde que Donald Trump anunció por primera vez el ultimátum a Irán, que este fin de semana aplazó hasta las las 20-00 hora local (00-00 GMT) de este martes.

“Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!”, aseguró el estadounidense en su red social, Truth Social.

Según explicó Trump, aceptó la propuesta porque Estados Unidos ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” y las negociaciones para “un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio” se encuentran “muy avanzadas".

El oro y el bitcóin.-

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subió un 3.38 %, hasta los 4,843 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba un 6.60 %, hasta los 76.73 dólares.

El bitcóin, la criptodivisa más conocida, se alzaba un 1.05 % hasta los 69,581 dólares.